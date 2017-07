Balingen 14-Jährige krachen mit Roller auf Auto

Nach Angaben der Polizei waren die beiden Jugendlichen auf der Fahrt von Albstadt in Richtung Balingen auf der B 463 unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Offenbar aus Unachtsamkeit krachte der 14-jährige Fahrer an einer Kreuzung voll auf den vor ihm fahrenden Wagen, einen Citroen, der an der Ampel abgebremst hatte. Der Rollerfahrer und sein 14-jähriger Sozius wurden zu Boden geschleudert. Sie wurden zur medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.