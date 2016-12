Balingen 12.000 Euro für soziale Projekte

Von einer Premiere sprach Thorsten Straubinger, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Zol­lern­alb, bei der Spendenübergabe. Sehr erfolgreich sei die Aktion in Kooperation mit dem Schwarzwälder Boten gewesen: Binnen kürzester Zeit seien 55 Bewerbungen eingegangen – knapp die Hälfte davon sei zum Zug gekommen, denn "nach 24 Türchen haben wir aufgehört, wie bei einem richtigen Adventskalender".

Der Abend mache deutlich, welche Vielfalt an ehrenamtlichem und sozialem Engagement im Zollernalbkreis geleistet werde. Es gehöre zum "genetischen Code" einer regionalen Sparkasse, "nicht nur Gewinn einzustreichen, sondern einen Teil davon an die Region zurückzugeben, in der sie groß geworden sei. Die Sparkasse Zollern­alb sei eine der stärksten Sparkassen in Baden-Württemberg. Rund eine Million Euro schütte die Sparkasse jährlich aus Stiftungsgeldern aus – trotz des derzeitigen Null- oder gar Negativ-Zinses, den man sehr wohl zu spüren bekomme. Das Ziel dabei: die Region zu stärken – im sportlichen, musisch-künstlerischen und Umweltbereich.

"Es wird eine Durststrecke kommen, aber wir sind robust genug, sie zu überstehen", sagte Straubinger. Und zu dem Vorsatz, an dem man festhalte, etwas an die Region zurückzugeben, in der man groß geworden sei: "Es gibt nicht viel Nachhaltigeres als dieses Geschäftsmodell."