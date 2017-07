Balingen 120 Urnenwandgräber auf einen Streich

Nach Angaben von Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler drängt die Zeit: derzeit seien nur noch fünf Kammern an den Urnenwänden auf dem Balinger Friedhof frei. Ohnehin hatte die Stadtverwaltung für dieses Jahr geplant, drei zusätzliche Urnenwände mit jeweils 24 Kammern entlang der Mauer an der Rollerstraße anzulegen; dafür waren 80 000 Euro einkalkuliert. Aufgrund der großen Nachfrage nach dieser Form der Bestattung wurde mittlerweile eine "optimierte Planung" erarbeitet, die statt drei fünf Urnenwände mit insgesamt 120 Kammern vorsieht. Im gleichen Zug sollen die Mauerabdeckplatten erneuert werden, was für die Friedhofsmauer von Vorteil ist.

Erfahrungsgemäß hätte es wohl rund eineinhalb Jahre gedauert, ehe die ursprünglich geplanten drei Urnenwände wieder voll belegt gewesen wären. Werden die fünf Wände mit den 120 Kammern gebaut, so reichen diese nach Darstellung der Stadtverwaltung voraussichtlich bis zum Jahr 2020.