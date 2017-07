Balingen 107 Teams buhlen um den Berolino-Cup

Für die siebte Auflage ihres Turniers haben sich die Organisatoren noch etwas Neues einfallen lassen. In jeder Altersklasse küren die Ostdorfer den besten Torhüter und besten Feldspieler. Diese werden von den besten Mannschaften jeder Altersklasse gewählt, wobei diese keine Spieler aus der eigenen Mannschaft wählen dürfen. Der VfL sieht diese Neuerung als Probelauf im Hinblick darauf, den Berolino-Cup künftig noch attraktriver zu machen und für die Mannschaften eine zusätzliche Motivation zu schaffen.

Organisatoren warten mit Neuerung auf

Los geht es am Samstag ab 10 Uhr mit den Wettbewerben der gemischten E-Jugend sowie der weiblichen und männlichen B- und C-Jugend. Die größte Teilnehmerzahl stellt die E-Jugend mit 16 Mannschaften in vier Gruppen. 14 Teams messen sich bei der männlichen B-Jugend in zwei Gruppen; 12 Mannschaften sind es bei der weiblichen B-Jugend. Ebenfalls in zwei Gruppen stehen sich die 11 Teams bei der männlichen C-Jugend gegenüber, während bei ihren weiblichen Altersgenossen 10 Mannschaften um den Sieg kämpfen.

Fortgesetzt wird der Turnierreigen am Sonntag ab 10 Uhr mit den Wettbewerben der weiblichen und männlichen A- und D-Jugend sowie der F-Jugend. 15 Mannschaften buhlen bei der männlichen D-Jugend in drei Gruppen um den Cup. Die weibliche D-Jugend misst sich mit elf Teams in zwei Gruppen. Ebenfalls in zwei Vorrundengruppen spielt die männliche A-Jugend mit insgesamt acht Teams. Im Modus Jeder gegen Jeden messen sich indes die weibliche A-Jugend und die F-Jugend, bei denen jeweils fünf Mannschaften zur Harzkugel greifen werden.