Balingen 10 000 Euro für das Kinderhospiz

Zollernalbkreis/Schwarzwald-Baar-Kreis. Maria Noce hat im ambulanten Pflegedienst begonnen und durch eine persönliche Begegnung im Jahr 2001 den Entschluss gefasst, ein stationäres Hospiz in Schwenningen zu errichten.

Acht Jahre dauerte es, bis Maria und ihr Mann Francesco Noce das Projekt verwirklichen konnten. Am 1. Juli 2009 eröffnete die Einrichtung am Stadtrand von Schwenningen, deren Bau die Familie selbst und ohne Spendengelder finanzierte.

"Ich habe im ambulanten Pflegedienst eine junge, krebskranke Mutter kennengelernt, deren Fall mir zeigte, dass wir dringenden Bedarf an Palliativmedizin im Schwarzwald-Baar-Kreis hatten", erzählt Maria Noce. Die Situation der Frau war ausschlaggebend für all das gewesen, was Noce in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und die Entwicklung ist auch noch nicht am Ende.