Baiersbronn. Die zweite Veranstaltung um den Titel des Murgtalpreisbinokelkönigs startet am Freitag, 18. November, um 18.30 Uhr im Sportheim des SV Baiersbronn. Teilnehmen können alle Interessierten aus der Region. Der VfR Klosterreichenbach veranstaltet nach den Weihnachtsfeiertagen am Dienstag, 27. Dezember, im VfR-Sportheim die Schlussveranstaltung, bei der dann der Gesamtsieger aus den drei Preisbinokelabenden gekürt wird. Gespielt werden fünf Runden à sechs Spiele, mit Melden, ohne Dab. Sollte jemand in Mitteltal bei der Auftaktveranstaltung verhindert gewesen sein, kann er trotzdem bei der Veranstaltung in Baiersbronn dabei sein. Denn neben dem Gesamtsieger werden im Sportlertreff auch die Tages- und Rundensieger gekürt. Außerdem gibt es für alle Teilnehmer Sachpreise.