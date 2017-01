Baiersbronn (cim). Gleich zwei Bebauungspläne in Mitteltal hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nach der Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen auf ihren weiteren Weg geschickt: den Bebauungsplan "Eulengrund-West – erste Änderung" und den Bebauungsplan "Ors-pachweg". Beim Bebauungsplan "Eulengrund-West – erste Änderung" geht es um zwei Grundstücke, die von einem Bauherrn gekauft wurden und nun mit einem Wohngebäude bebaut werden sollen. So wird aus zwei kleineren Baufenstern ein Großes. Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan einstimmig als Satzung beschlossen. Beim Bebauungsplan Orspachweg geht es um drei Grundstücke, von denen zwei bebaut und eines als Grünfläche erhalten werden sollen. Bei fünf Enthaltungen billigte der Rat den Entwurf und die Begründung mit Umweltbericht sowie die artenschutzrechtliche Abschätzung. Der Plan wird nun erneut ausgelegt.