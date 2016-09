Franz Florian Waltersbacher aus Obertal hat die Meisterprüfung als Straßenbauermeister bei der Handwerkskammer Reutlingen mit Erfolg abgeschlossen. Von 2009 bis 2012 erlernte Franz Florian Waltersbacher den Beruf des Straßenbauers und sammelte Erfahrungen bei der Firma Reif in Baiersbronn. 2014 wechselte er in den elterlichen Betrieb, wo er sich drei Jahre lang jeweils fünf Monate über den Winter auf die Meisterprüfung bei der Handwerkskammer in Reutlingen vorbereitete. Er wird bei der Firma Waltersbacher GmbH in Mitteltal bleiben und sich in die Geschäftsführung einarbeiten.