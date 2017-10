Pierre Lingelser , Chef-Patissier im Restaurant Schwarzwaldstube des Hotels Traube Tonbach, wurde bei der Ernährungsmesse Anuga in Köln für sein Lebenswerk als Patissier-Ikone Deutschlands ausgezeichnet. In der Begründung der Grupo Caterdata S.L., die den Wettbewerb des "Patissier des Jahres" vor vier Jahren ins Leben gerufen hat, werden die motivierende Wertschätzung, die Lingelser dem Nachwuchs entgegenbringt und sein ehrenamtliches Engagement für den Berufsstand der süßen Künste besonders gewürdigt. Bei der Messe hatten acht professionelle Dessertkünstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in einem Live-Wettkampf um den Titel "Patissier des Jahres" gekämpft. Unter dem Vorsitz von Präsident Pierre Lingelser engagiert sich die Jury des Wettbewerbs ehrenamtlich für die Nachwuchsförderung (zo).