Baiersbronn Zur "Eisernen" ein großes Herz aus roten Rosen

Der 89-jährige Horst Fischer und seine 85-jährige Frau Ehrentraud blicken damit auf 65 Ehejahre zurück und erinnern sich an eine von vielen gemeinsamen Erlebnissen geprägte Vergangenheit. Für die gebürtigen Ostberliner war der Anfang ihrer gemeinsamen Zeit nicht leicht.

1956 flüchteten sie in den Westen und wurden dort nach vielen Stationen im rheinländischen Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss ansässig, wo sich Horst Fischer als selbstständiger Zahnarzt 1961 niederließ. Die beiden haben einen Sohn und zwei Enkelkinder.

Sie hätten immer alles gemeinsam gemacht, so die Eheleute. Kennengelernt haben sie sich bei einem gemeinsamen Sprachkurs, in dem sie die Welthilfssprache Esperanto lernten. Am Niederrhein verbrachten sie die meiste Zeit ihres gemeinsamen Lebens, waren in vielen Vereinen aktiv und blieben dort bis zum Ruhestand. Zusammen reisten sie viel und waren in Tirol und Spanien gerne unterwegs. Am liebsten fuhren sie aber in den Schwarzwald, und Horst Fischer pflegt zu sagen: "Ihr wisst gar nicht, wie schön ihr hier wohnt."