Baiersbronn Zum Schluss noch das Tüpfelchen auf dem i

Respekt vor Umstellung des Haushaltsrechts

Besonders stolz ist Finkbeiner darauf, dass es mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht in Baiersbronn so reibungslos geklappt hat. "Das hat mit meinen Kollegen – an der Spitze Jochen Veit – ganz toll funktioniert", gibt es ein dickes Lob fürs ganze Team. Denn vor dieser Umstellung, die im Landkreis bisher nur der Landkreis selbst und die Stadt Horb vollzogen haben, hatte Finkbeiner im Vorfeld einigen Respekt. Schließlich hatte er zuvor 40 Jahre lang nach dem alten System gearbeitet.

Und das Tüpfelchen auf dem i ist nun der Jahresabschluss für 2015. "Der ist jetzt fertig, ein tolles Ergebnis", schwärmt Finkbeiner angesichts eines Jahresüberschusses von 3,1 Millionen Euro. Umgesetzt ins alte Haushaltsrecht entspräche dies einem Ergebnis von 5,3 Millionen Euro als Zuführung an den Vermögenshaushalt. "Für Baiersbronn ist das ein Spitzenergebnis", freut sich Finkbeiner, räumt aber zugleich ein, dass das sprudelnde Steueraufkommen nicht vom Gemeindekämmerer beeinflussbar ist.

Welches System das bessere ist? Für ihn das alte, aber zum Teil deshalb, weil es ihm vertrauter ist. Doch auch dem neuen Haushaltsrecht kann Finkbeiner Positives abgewinnen. Es lenke bei Investitionen verstärkt den Blick auf die Folgekosten. Wenn Finkbeiner auf sein Arbeitsleben zurückblickt, dann sind es aber nicht nur die Zahlen, die ihn zum Schwärmen bringen, sondern auch die Menschen. Die Zusammenarbeit in der Kämmerei sei prima, einfach ein gutes Arbeitsklima. Und genauso beurteilt er die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Michael Ruf, der in seiner Zeit als Kämmerer viel angestoßen habe, unter anderem im Ausbau der EDV-Nutzung, mit dem Gemeinderat und den anderen Kollegen in der Gemeindeverwaltung. Auch der Gemeinderat habe das Ziel, nicht über die Verhältnisse zu leben. "Gegen andere sind wir da schon eine Insel der Glückseligen", sagt Finkbeiner und lächelt.

Nur bei einer Frage zu seiner Arbeit kommt Finkbeiner ins Stocken. Was das Ärgerlichste in seiner Amtszeit war? Da fällt ihm trotz Grübeln nichts ein. Seine Nachfolge ist bereits geregelt. Jochen Veit ist ab 1. Oktober Kämmerer, an dessen Stelle als stellvertretender Kämmerer rückt Tobias Roller nach, der seit Juni in der Kämmerei arbeitet.

Mehr Zeit für das Enkelkind nehmen

Dass ihm im Ruhestand langweilig werden könnte, davor hat Finkbeiner keiner Angst. Mit seiner Frau Jutta lebt er in seinem Geburtsort Tonbach. Einen Sohn und eine Tochter haben die beiden – und ein Enkelkind. Für das will sich Finkbeiner nun mehr Zeit nehmen.

Und außerdem: "Wenn man ein Haus hat, wird einem nie langweilig." Und dann ist da noch das Mountainbikefahren, das Reisen und das Wandern. Und da kommt Finkbeiner schon wieder ins Schwärmen. Fast alle Wanderempfehlungen der Baiersbronn Touristik habe er schon getestet. "Ich habe ja gewusst, das es schön ist, aber so schön..."

Hans Finkbeiner begann 1971 seine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst im Landratsamt Freudenstadt, besuchte ab 1973 die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl und legte seine Staatsprüfung im Oktober 1975 ab. Ab November 1975 arbeitete er im Rechnungsprüfungsamt der Stadt Freudenstadt. 1981 wurde er Leiter des Steueramts bei der Gemeinde Baiersbronn. Ab 1994 war er stellvertretender Kämmerer und Sachgebietsleiter EDV in Baiersbronn, bevor er 2011 als Kämmerer die Leitung der Finanzverwaltung übernahm. Damit wurde er unter anderem auch kaufmännischer Betriebsleiter des Eigenbetriebs Baiersbronn Touristik und stellvertretender kaufmännischer Betriebsleiter des Eigenbetriebs Gemeindewerke.