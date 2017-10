Baiersbronn Zum Jubiläum Konzert in der Kirche

Die Leistungen der beiden Kapellen schufen die Voraussetzung, um mit anderen großen Blasmusikvereinigungen gemeinsame Konzerte zu veranstalten. 1971 erfolgte aufgrund der Anschaffung von Trachten die Umbenennung des Vereins in Trachtenblasorchester Baiersbronn.

Zum 50-jährigen Vereinsbestehen gab es unter der tatkräftigen Führung und Organisation des damaligen Vorsitzenden Kurt Klumpp ein viertägiges Musikfest, das zu einem großen Erfolg wurde. Musikdirektor Volkmann trat 1981 in den Ruhestand. Während seiner Dirigentenzeit unternahm der Verein auch drei erfolgreiche Musiktourneen durch Badeorte an der Nordseeküste und nahm an Veranstaltungen im Ausland teil.

Unter der Stabführung von Musiklehrer Tobias Deuringer (1984 bis 1991) nahm der Verein nach längerer Pause wieder mit gutem Erfolg an Wertungsspielen teil. Von 1995 bis 2002 war Musiklehrer Martin Stöckel Dirigent und Jugendausbilder beim TBO. Durch seinen intensiven Musikunterricht wurde die Musikkapelle in diesen Jahren laufend durch Jugendmusiker verstärkt.

MIlen Haralambov seit 2015 neuer Leiter

Die Feiern zum 75-jährigen Bestehen im Juni 2002 waren wieder ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Seit Mai 2015 ist Milen Haralambov, Ausbilder für Blechblasinstrumente an der Jugendmusikschule Baiersbronn, musikalischer Leiter des TBO. Mit ihm, so der Verein, sei ein hervorragender Musiker und Motivator als Dirigent gewonnen worden.

Im Herbst 2015 wurde eine neue Jugendkapelle gegründet. Im Juli 2017 nahm das TBO als eine von über 100 Gruppierungen am Landesmusikfestival in Horb teil.

Dass auch die kameradschaftliche Verbundenheit innerhalb des Vereins nicht zu kurz kommt, dafür stehen die Vereinsausflüge und zum Beispiel die jährliche Teilnahme am Fleckenfest in Baiersbronn.

Für das Jubiläumskonzert hat der musikalische Leiter Milen Haralambov ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt. Speziell zu diesem Anlass wird der Dirigent auch solistisch an der Trompete in Aktion treten. Einlass zu dem Konzert ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.