Baiersbronn Zu viel wird nicht verraten

Im Sommer 1952, einige Jahre nach dem Krieg, diskutiert Deutschland das Bundesentschädigungsgesetz. Kanzler Konrad Adenauer reist in den Schwarzwald und macht Urlaub auf der Bühlerhöhe. Es gibt Hinweise auf geplante Anschläge, und so schickt der Mossad die junge Rosa Silbermann in das Nobelhotel Bühlerhöhe, um Adenauer zu schützen. Davon erzählt das Werk, in dem Brigitte Glaser viele Faktoren miteinander verbindet. Zeit- und Familiengeschichten werden von ihr gekonnt mit Einzelschicksalen und einer gehörigen Portion Kriminalistik verbunden.

Die Kapitel, die sie sich für ihre Lesung ausgesucht hatte, machten ihren hervorragenden Umgang mit der Sprache deutlich. Überaus versiert und mit vielen treffenden Adjektiven beschreibt sie Szenen und Personen, die unwillkürlich vor dem geistigen Auge des Lesers – und an diesem Abend des Zuhörers –­ lebendig werden.

Es gelang der Autorin, nicht zu viel zu verraten, aber die Zuhörer neugierig zu machen. Denn Krimis leben im Regelfall von der Spannung. Trifft die erhoffte Unterstützung für Rosa Silbermann in Form ihres gespielten Ehemanns ein? Welche Rolle spielt die Hausdame? Und was hat es mit dem Mord im Wald auf sich? Der neugierig gewordene Zuhörer hatte nur die Wahl, selbst weiterzulesen.

Die Autorin, die 1955 in Offenburg geboren wurde und in Achern aufwuchs, machte keinen Hehl aus ihren guten Ortskenntnissen und ihrer Verbundenheit mit der Schwarzwaldhochstraße. "Übrigens war das Hundseck früher das einzige der Höhenhotels, das ein Schwimmbad besaß", erklärte Brigitte Glaser ihren Zuhörern.

Am Ende war die kurzweilige Lesung viel zu schnell vorbei. Einige Fragen kamen aus dem Publikum. "Die reine Schreibzeit hat ungefähr ein Jahr in Anspruch genommen, doch die Idee hatte ich schon viele Jahre im Kopf", so Brigitte Glaser. Am Ende der Lesung gab es viel Applaus und viele verkaufte Exemplare, die von der Autorin persönlich signiert wurden.