Baiersbronn Zu Tisch bei Martin Luther

Wer die Münsterkirche betrat, ging auf eine kleine Zeitreise ins Mittelalter. Die Münsterkirche war in einen großen Speisesaal verwandelt worden. Ein deftiger Eintopf wie aus Martin Luthers Zeit und Schmalzbrot wurden von Andrea und Christian Heinsohn, den Inhabern der "Mühlbachstube", zubereitet und wie damals von "Bediensteten" aufgetragen. Auch Bier wurde serviert. Denn zum Bier sagte Luther einst trefflich: "Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken!" Wie in den bekannten Tischreden konnten die Gäste Martin Luther – dargestellt von Martin Wendte – Fragen stellen: Was bewegt die Menschen? Vor was haben sie Angst? Wie ist Luthers Meinung zu alltäglichen Themen?

Was den Leuten so auf dem Herzen brannte, wurde von Bruder Martinus vorgetragen: Darf die Kirche sich bei öffentlichen Angelegenheiten einmischen? Wie sieht es aus mit Kirche und Politik? Gehört der Islam zu Deutschland? Darf man als Christ Gewalt anwenden? Und wie früher von Martin Luther, der sich sowohl mit dem Weltlichen als auch mit dem Geistlichen gut auskannte, wurden nun von seinem Darsteller Martin Wendte die Fragen beantwortet – direkt und auf liebenswürdige Art. Auch Luthers Frau Katharina von Bora (dargestellt von Iris Sönning) war dabei und führte zusammen mit Pfarrer Albrecht Schäfer durch den Abend. Zur Unterhaltung spielte die Flötengruppe aus Obertal mittelalterliche Lieder.