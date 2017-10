Baiersbronn Ziegen bekommen bald Gesellschaft

Seit fast 13 Jahren gibt es den Förderverein zur Landschaftspflege in Schönmünzach. Dessen Vorsitzender Rudolf Fleig erinnert sich noch gut an die Anfänge: "Es musste etwas passieren, denn Schönmünz-ach wuchs immer mehr zu, und die Steilhänge konnten nicht mit Maschinen gemäht werden." Eine Beweidung sei von Beginn an die beste Option gewesen. Doch zunächst war es ein loser Zusammenschluss von vielen ehrenamtlichen Helfern, der mit einer umfassenden Pflege des Bachufers dem immer dichter werdenden Wildwuchs zu Leibe rückte. Als dann noch in Eigenregie der Spielplatz beim kleinen Kurgarten entstand, war es laut Fleig an der Zeit, das ehrenamtliche Engagement in feste Strukturen zu bringen. Das war auch eine Grundvoraussetzung dafür, entsprechende Fördermittel für die Beweidung nutzen zu können. Im engen Kontakt mit dem Landratsamt und weiteren Experten wurden die ersten Pflegemaßnahmen vorgenommen, sodass gleich nach Vereinsgründung 2004 mit der Beweidung begonnen werden konnte. Seit Anfang an ist Bio-Landwirt Michael Peterle mit seinen Ziegen für die Beweidung zuständig. "Das läuft reibungslos, dafür sind wir sehr dankbar", so Fleig.

"Die Flächen werden offen gehalten, der Verein schaut nach den Ziegen, und wir kümmern uns um die beiden Spielplätze", sagt der Vorsitzende. Insgesamt könne man von einer Win-Win Situation sprechen – auch für die Privatbesitzer, die ihre Grundstücke kostenlos für die Beweidung zur Verfügung stellen, erläutert Ortsvorsteher Erwin Zepf, der auch zweiter Vorsitzender des Vereins ist. "Versuche mit Rindern waren nicht erfolgreich, sodass auch in Zukunft eine Beweidung mit Ziegen geplant ist", sagt Fleig. Die Landschaft habe sich in vielen Bereiche zum Positiven gewandelt – vom wuchernden Gebüsch zur ansehnlichen Wiese. Den besten Blick ins Tal hat man in Schönmünzach von der Schnapshütte aus. Dort würde heute der Blick auf undurchsichtiges Gebüsch fallen anstatt auf offene Wiesen und einen vor sich hin plätschernden Fluss. Davon ist Rudolf Fleig überzeugt.

Ein gutes Dutzend Helfer