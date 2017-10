Baiersbronn Zeitreise entführt Schüler ins alte Rom

Franjo Terhart, ein ehemaliger Lateinlehrer, dessen Veröffentlichungen über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und ausgezeichnet wurden, nahm die Mädchen und Jungen mit auf eine Reise ins alte Rom. Mit Titus und seinen Freunden – Hauptfiguren des Jugendbuchs "Die Augen der Hydra" –­ lernten sie den Schulalltag vor 2000 Jahren kennen, der eine dramatische Wendung nimmt, als der Magister Marcus Antonius wegen von ihm verfasster geheimer Bücher entführt wird und gerettet werden muss.

Dem antiken Mitratekrimi lauschten die Schüler ebenso gespannt wie der Abenteuergeschichte von Jannik, einem Fünftklässler, der durch eine geheimnisvolle Münze, die er im Urlaub in den Ruinen Karthagos findet, ins dritte Jahrhundert vor Christus versetzt wird. "Die magische Karthagermünze" ließ die Kinder eintauchen in die Welt des großen karthagischen Heerführers Hannibal, in dessen Heer Jannik als Elefantenpfleger über die Alpen in die Schlacht gegen Rom ziehen soll. Dass Jannik den Ausgang der Schlacht bereits kennt, bringt ihn jedoch in abenteuerliche Schwierigkeiten.

Im Anschluss an die Lesung waren die Spürnasen der Schüler gefragt: Der Autor forderte sie heraus, Caesars Quadrat zu entschlüsseln, mit dem im alten Rom Geheimbotschaften verschickt wurden. Mit diesem Rätselspaß, dem die Leser auch in Terharts Geschichten begegnen, endete der Baiersbronner Frederick-Tag, der vom Förderverein des Gymnasiums getragen wurde.