Baiersbronn Zeit des Provisoriums ist nun vorbei

Baiersbronn. Die Zeit des Provisoriums ist vorbei. Vier Jahre lang, seit der Einrichtung des Notarztstandorts Baiersbronn, waren Notarzt- und Rettungsdienst in der Murgtalgemeinde an zwei verschiedenen Standorten untergebracht – der Notarztdienst am Kreisverkehr, der Rettungsdienst am Schulzentrum. Nun sind beide in dem DRK-Gebäude am Schulzentrum untergebracht. Das feierte der DRK-Kreisverband gestern mit zahlreichen Gästen, darunter Vertreter verschiedener Rettungsorganisationen und der Krankenkassen.

"Vier Jahre Provisorium DRK-Rettungswache Baiersbronn in der Murgtalstraße und unklare Besitzverhältnisse der hiesigen Rettungswache sind endlich zu Ende", freute sich DRK-Kreisverbandspräsident Kurt Deckelnick. Die Einweihung der umgebauten Rettungswache Baiersbronn stehe auch für den Stellenwert des Rettungs- und Notarztdienstes im Landkreis, betonte Deckelnick. Um das Provisorium zu beenden, hätten DRK-Kreisverband, Kostenträger, der Bereichsausschuss und der Notvorstand des DRK-Ortsvereins mit der stellvertretenden Vorsitzenden Monika Klumpp sowie die Gemeinde an einem Strang gezogen.

Deckelnick machte deutlich, dass der Notarztstandort an der Murgtalstraße beim Kreisverkehr vor vier Jahren quasi aus der Not heraus ausgewählt worden war. Denn die Rettungswache habe weder Platz für ein weiteres Fahrzeug noch ausreichende Räume für die Rettungdienstbesatzung und den Notarzt geboten. Das Provisorium war mit einigen Nachteilen verbunden. So stand das Notarztfahrzeug ständig im Freien – ein Nachteil im Winter, aber auch im Sommer, weil Medikamente bei Hitze unbrauchbar werden. Zudem sei die Unterbringung der Rettungsdienstmannschaft primitiv gewesen.