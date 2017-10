Baiersbronn Zahlen und Kabarett

Vorstand und Aufsichtsrat informieren die Mitglieder über die Entwicklung der Bank. Außerdem gibt es eine kurze Showeinlage der Abteilung Tischtennis des SSV Schönmünzach.

Weiter geht es mit dem schwäbischen Kabarett-Duo "Dui do on de Sell" – Petra Binder und Doris Reichenauer. Charmant und authentisch durchqueren die Damen den alltäglichen Wahnsinn, der mit einer gehörigen Portion Sarkasmus und Selbstironie wohl in jedem eigene Erinnerungen weckt, heißt es in der Ankündigung. "Dui do on de Sell" versprechen Mundartkabarett, das sich generationsübergreifend in die Herzen des Publikums spielt.

Musikalisch begleitet das Trachtenblasorchester Baiersbronn unter der Leitung von Milen Haralambov durch den Abend.