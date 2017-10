Baiersbronn Wohlfahrt scheitert

Wie die Geschäftsleitung der Traube Tonbach auf Nachfrage erklärte, lag dem Rechtsstreit eine hausinterne Versetzung zugrunde. Demnach sei Wohlfahrt, seit mehr als 20 Jahren im Betrieb tätig, vom Frühstücksservice in ein A-la-Carte-Restaurant versetzt worden –­ in vergleichbarer Position, zu den gewünschten Arbeitszeiten und zu den selben Konditionen. Die Versetzung wurde als "verhaltensbedingt" begründet, es sei um den Umgang mit Gästen und die "Team-Atmosphäre" gegangen, so Jan Kappler, Hoteldirektor und Mitglied der Geschäftsleitung. Dagegen habe sich Wohlfahrt gewehrt, weil die neue Stelle "minderwertige Arbeiten" bedeute. Den Vorwurf weist Kappler zurück: Die "vielseitige und wichtige Arbeit" der Servicefachkräfte mache "ein Restauranterlebnis für Gäste überhaupt erst möglich".

Zum Ausgang des Rechtsstreits teilt Kappler mit, dass er "einerseits dankbar" für das Ergebnis sei. Andererseits, und das "überwiege bei Weitem", seien Geschäftsleitung und Mitarbeiter "als Team" der Traube Tonbach "sehr enttäuscht". Das Haus habe den juristischen und öffentlichen Weg nicht gewählt. "Wir möchten Frau Wohlfahrt gerne weiter beschäftigen und haben auf Dialog gesetzt."