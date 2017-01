Die fünf Verantwortlichen des Jugendkreises der evangelisch-methodistischen Kirche Baiersbronn waren auch diesmal wieder zufrieden mit der jährlich stattfindenden Wochenendfreizeit auf dem Schlempen bei St. Georgen. Zusammen mit 39 Jugendlichen verbrachten sie zwei Tage im kalten und verschneiten Südschwarzwald. Bei einer Vielzahl von Gesellschaftsspielen, gegenseitigem Austausch und einer Schneeballschacht hatten die Jugendlichen viel Spaß. Thematisiert wurde an diesem Wochenende eine alt- und eine neutestamentliche Bibelstelle, über die sich die Teilnehmer Gedanken machten und zu der sie auch Fragen stellen konnten. Auch die zum ersten Mal teilnehmenden Jugendlichen aus dem kirchlichen Unterricht waren an dem Wochenende mit dabei. Nach ihrer Einsegnung können auch sie am Jugendkreis teilnehmen. Foto: Mohrlok