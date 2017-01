Baiersbronn Winterparty hat sich gut etabliert

Für die passende Partymusik sorgte DJ Chappi und ließ mit Lichtbegleitung den ein oder anderen fetzigen Song laufen.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Besuch und freuen uns, dass unser Fest so gut angenommen wird", so Ludwig Gaiser, zweiter Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Baiersbronn und Mitorganisator. Auch im Jahr 2017 wolle man wieder eine Winterparty auf dem Baiersbronner Rosenplatz steigen lassen. Der Erlös der Winterparty kommt wieder der Allgemeinheit zugute und wird zur Verschönerung des Ortes eingesetzt. "Wir spenden jedes Jahr für ein gutes Projekt in Baiersbronn", so Gaiser.