Baiersbronn Wilde Engel wieder da

Vor 20 Jahren hatte der Stammtisch Kreuz die Mega-Party ins Leben gerufen, die er neunmal erfolgreich veranstaltet und zu einer Kultveranstaltung gemacht hat. So heißt es diesmal "20 Jahre Mega-Party in Mitteltal". Die Vorbereitungen für die Party, die inzwischen der Naturbadverein zum sechsten Mal organisiert, laufen auf Hochtouren. Mit den "Wilden Engeln" präsentiert der Naturbadverein eine Band, die in Österreich, der Schweiz und in Süddeutschland einen guten Namen hat und jedes Jahr die Halle zum Kochen brachte, so der Verein. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Vorverkaufsstellen sind die Baiersbronn Touristik am Rosenplatz und in Mitteltal sowie der Kreativ-Laden, das Gasthaus Kreuz und das Naturbadstüble in Mitteltal.

Jugendliche über 16 Jahre dürfen bis 24 Uhr zur Party, mit Begleitschein und Begleitperson auch länger. Hallenöffnung ist um 19.30 Uhr.