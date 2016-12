Baiersbronn "Wilde Engel" geben richtig Gas

Er betonte, dass man einen besonderen Grund zum Feiern habe. "Mit der heutigen 15. Veranstaltung feiern wir 20 Jahre Mega-Party", erinnerte er an die Anfänge der Traditionssause, die 1996 vom Stammtisch Kreuz ins Leben gerufen worden war. Benjamin Bukenberger und Bettina Gerbershagen vom Naturbadverein zeigten sich bereits über den Vorverkauf hocherfreut. Mit 700 verkauften Karten habe man bereits im Vorfeld sehr zufrieden sein können.

"Für den Naturbadverein ist es die sechste Mega-Party, und auch dieses Jahr geht der Erlös in die Erneuerung unseres Kinderbereichs", teilte Bettina Gerbershagen mit. Das Klettergerüst habe seine besten Zeiten hinter sich, und der Kinderbereich solle neu gestaltet werden. Ein besonderer Dank ging an die vielen Helfer, Unterstützer und Sponsoren, die die Mega-Party auch diesmal tatkräftig unterstützt haben. Im Vordergrund stand bei der Mega-Party natürlich das Feiern. Gegen 22 Uhr füllte sich die Halle deutlich, und die "Wilden Engel" gaben auf der Showbühne richtig Gas. Die Gäste kamen mehr und mehr in Partystimmung. Ausgelassen wurde mit den "Wilden Engeln" bis weit in die Nacht hinein gefeiert. Mit Rockmusik, deutschen Schlagern und Gaudimusik eroberte die Band die Herzen der Besucher.

Mehr als zehn Jahre Bühnenerfahrung

Mehr als zehn Jahre Bühnenerfahrung und zahlreiche Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich in den vergangenen Jahren stehen für die musikalische Qualität der Band. Ob "Skandal um Rosi" oder "1000 und eine Nacht" – wer konnte, sang lauthals mit. "Atemlos" stimmte die Band den Megasong von Helene Fischer mit dem Publikum an, doch auch Hits von Toto, Bon Jovi oder den "Toten Hosen" wurden geboten. Die "Wilden Engel" setzten sich in Szene, boten eine gute Show und überzeugten mit tollen Lichteffekten.

Der Naturbadverein zog eine positive Bilanz. "Wir sind sehr zufrieden, es hat alles geklappt, und auch unser Security-Dienst musste nicht einschreiten. Der Besuch war super", freute sich Bettina Gerbershagen. Im kommenden Jahr wird es keine Mega-Party geben. Turnusmäßig wird eine Pause eingelegt. Erst in zwei Jahren heißt es wieder Partystimmung pur in der Weißenbachhalle in Mitteltal.