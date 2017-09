Baiersbronn Wie schützt man Herden vor dem Wolf?

So gebe es Betriebe, die mit ihren Schafen – und künftig wohl auch mit Herdenschutzhunden – aufgrund der dichten Besiedlung durch Wohngebiete müssten. An den steilen Hängen im Schwarzwald etwa sei der Einsatz von Zäunen und Netzen besonders schwierig. Die Hunde müssten nach aufwendiger Ausbildung und Prüfung erst in die Betriebe integriert werden, erklärte Johannes Enssle, Vorsitzender des Nabu Baden-Württemberg. Daran müsse man ebenso weiterarbeiten wie an der Entwicklung von Zäunen und Netzen. Dafür gebe es inzwischen Prototypen, die mit konstanter Spannung und korrekter Höhe auf Wölfe eingerichtet seien.