Baiersbronn Wichtiges Werkzeug für die Sicherheit

Kreisbrandmeister Frank Jahraus sprach von einem freudigen Ereignis und einem Grund, dies gebührend zu feiern. Ein neues Fahrzeug in Dienst zu stellen, sei ein besonderer Anlass und komme nicht alle Tage vor. "Das letzte Mal war das hier in Mitteltal in den 80er-Jahren der Fall", so Jahraus. Er betonte, das Fahrzeug sei kein Spielzeug der Feuerwehr, sondern ein notwendiges und wichtiges Werkzeug, mit dem alle Einsatzarten in der Brandbekämpfung abgedeckt werden könnten. "Ein schwäbisches Fahrgestell und ein norddeutscher Aufbau, und das zusammen, kann sich sehen lassen", schwärmte Jahraus. Ein besonderer Dank ging an die Gemeinde und die örtlichen Gremien, die zugestimmt hatten, Geld bereitzustellen. Jahraus dankte insbesondere Gesamtkommandant Martin Frey und seinem Team für die umfangreiche Vorarbeit im Vorfeld des Kaufs. "Die Technik ist modern, doch es ist am Ende der Mensch, ohne den unsere Feuerwehren nicht funktionieren würden", so der Kreisbrandmeister. Rainer Knödler von der Daimler AG wünschte auch im Namen der Firma Schlingmann alles Gute für die Zukunft und bescheinigte Baiersbronn, ein Fahrzeug gekauft zu haben, das allen Anforderungen gerecht wird.

Pfarrer Wolfgang Sönning sprach ein Gebet und ging auf den Heiligen Florian ein. Abteilungskommandant Hartmut Braun dankte allen Beteiligten und wünschte einen fröhlichen Nachmittag. Nach dem offiziellen Teil klang der Nachmittag gemütlich aus.