Baiersbronn Wertschätzung für Jugendarbeit

Roland Frey, Filialdirektor der Commerzbank Freudenstadt, übergab den Scheck und die Trophäe an den Vorsitzenden des SV Baiersbronn, Stefan Mirus. "Sport steht nicht nur für Rekorde und Medaillen, sondern auch für die Vermittlung von wichtigen Werten. Der SV Baiersbronn sorgt dafür, dass der Sport trotz einer sich wandelnden Gesellschaft fester Bestandteil in der Erziehung vieler Kinder und Jugendlicher bleibt", so Frey, der selbst eng verbunden mit dem Skisport und dem Verein ist.

Der SV Baiersbronn habe sich nachhaltige Talentförderung auf die Fahne geschrieben. Das verdeutlichten auch die zahlreichen Erfolge: Dem SV gehören zurzeit Landes- und Bundeskaderathleten an. Dies sei Ausdruck einer erstklassigen Nachwuchsarbeit. Neben dem Pokal erhielt der Preisträger eine Förderprämie von 5000 Euro, die in die Nachwuchsarbeit fließt, teilte Frey mit. "Ihr habt es euch verdient." Kurz ging Frey auf die Erfolge der Sportler ein und machte einen Ausflug in die Vereinsgeschichte. Sein Dank galt auch Trainer Klaus Faißt und seinem Team für die hohe Professionalität und den engagierten Einsatz im Dienste des Skisports sowie allen anderen Beteiligten, die ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben. Vereinsvorsitzender Stefan Mirus dankte für den Preis und die damit verbundene Wertschätzung. Für den passenden Rahmen bei der Preisübergabe sorgten Nachwuchssportler des Vereins im grün-schwarzen Vereinsoutfit.