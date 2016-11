Baiersbronn Werner Rühling siegt in Mitteltal

Er war an dem Abend in Mitteltal unter den 42 Teilnehmern der beständigste Spieler mit einer Endpunktzahl von 6766. Manfred Sauter aus Tonbach wurde mit 338 Punkten Rückstand Zweiter. Hans-Dieter Leins aus Baiersbronn belegte den dritten Platz mit 6301 Punkten.

Die jeweiligen Rundensieger in den fünf spannenden Spielrunden waren Bernd Kalmbach aus Baiersbronn, Richard Kuhn aus Freudenstadt, Peter Sailer und Manfred Sauter aus Tonbach und Uschi König aus Mitteltal, die mit 1751 Punkten den höchsten Rundensieg an diesem Abend erzielte. Nicht nur die Erstplatzierten wurden mit Geld- und Sachpreisen ausgezeichnet, sondern alle der 42 Teilnehmer, darunter neun Frauen. Am Freitag, 18. November, findet der zweite Preisbinokelabend um den Titel des Murgtalpreisbinokelkönigs im Sportler-Treff Baiersbronn statt.

Die Abschlussveranstaltung richtet dann der VfR Klosterreichenbach in seinem Vereinsheim nach den Weihnachtsfeiertagen am Dienstag, 27. Dezember aus.