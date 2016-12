Baiersbronn Weltweit gesehen: Schwarzwaldstube auf Platz fünf

Spitzenkoch Harald Wohlfahrt begann vor 40 Jahren seine Karriere in der "Traube Tonbach". Diesem Jubiläum, das im Frühjahr gefeiert wurde, folgte vor wenigen Tagen mit dem Guide Michelin für 2017 ein weiteres: Als erster deutscher Koch hält er seit 25 Jahren drei Sterne im Guide Michelin.

Ohne Zweifel zähle er zu jenen Köchen, die die Haute Cuisine in Deutschland salonfähig machten und bis heute maßgeblich prägen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

"Es war ein eindrucksvoller Abend zwischen den vielen hoch dekorierten Chefs und die Liste eine gute Idee, weil neben den traditionellen Guides eben auch neue Medien und Gästebewertungen einbezogen werden", berichtet Heiner Finkbeiner, der die Auszeichnung stellvertretend für Spitzenkoch Wohlfahrt in Empfang nahm, über die jüngste Preisverleihung in Paris. "Besonders stolz macht mich die Sonderauszeichnung für die beste Weinkarte – eine Ehre und durchaus aufregend, so spontan eine Dankesrede auf französisch halten zu dürfen", verrät der Hotelier und Inhaber der Traube Tonbach.