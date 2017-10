Baiersbronn Weitere Vollsperrung auf B 462 steht an

Laut einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums wird dieser Bauabschnitt vom 6. Oktober, 22 Uhr, bis 9. Oktober, 6 Uhr, voll gesperrt. Es wird in dieser Zeit nicht möglich sein, die B 462 in diesem Bereich zu nutzen. Die Vollsperrung wird erforderlich, um die lärmmindernde Asphaltdeckschicht ohne Nähte und Fugen einbauen zu können. Außerdem gibt es ab der Zufahrt Smurfit Kappa bis zur Einmündung der Landesstraße 76b eine halbseitige Sperrung. Dort wird der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Die Zufahrt von der B 462 auf die Landesstraße 76b Richtung Reichental ist nicht möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr von der L 76b aus Reichental kann nur in Richtung Gernsbach auf die B 462 einfahren.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr über die Kreisstraße 3700 innerörtlich umgeleitet. Um den Verkehr auf der Umleitungsstrecke zu entlasten, wird der Schwerverkehr weiterhin großräumig über die Bundesautobahn 5 zur B 500 umgeleitet.

Der dritte Bauabschnitt beginnt am 10. Oktober ab der Sebastian-Gruber-Brücke in Obertsrot.