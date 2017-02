Baiersbronn Wehr zwölfmal im Einsatz

Abteilungskommandant Hartmut Braun begrüßte zur Versammlung Gesamtkommandant Martin Frey, Gemeinderat Horst Medel, die Ehrenkommandanten Karl Fahrner und Volker Schaber sowie 26 Mitglieder der Einsatzabteilung und drei Mitglieder der Altersabteilung. Braun berichtete in seinem Jahresrückblick von zwölf Einsätzen, darunter vier Brandeinsätze, kleinere technische Hilfeleistungen, Sonderwachdienste und die Unterstützung örtlicher Vereine. Absolviert wurden insgesamt 30 Dienste und Sonderdienste.

13 Mitglieder nahmen an der Atemschutzweiterbildung in Sulz teil, drei Mitglieder der Einsatzabteilung absolvierten den Truppführerlehrgang, zwei Mann machten den Lkw-Führerschein, drei absolvierten den Maschinisten-Lehrgang und einer den Truppmann-Lehrgang. Außerdem legte eine Gruppe das Leistungsabzeichen in Bronze ab.

Jugendwart Florian Züfle berichtete über zahlreiche Übungsabende und Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Karl Gaiser, Schriftführer der Altersabteilung, blickte auf die Unternehmungen der Altersabteilung zurück.