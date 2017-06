Baiersbronn Wanderhimmel: Paradies nicht nur für Wanderer

Die Erweiterung des Wegenetzes im so genannten "Wanderhimmel Baiersbronn" umfasst 400 Kilometer, elf Touren und bis zu 31 Prozent "Singletrails" – Pfade, die so eng sind, dass man nicht nebeneinander fahren kann. So können Mountainbiker nun beim "Trail- und Genusscamp" unter fachkundiger Anleitung von zertifizierten Tourist-Guides die schönsten Orte der Nationalparkgemeinde erkunden – vorbei an Wasserfällen, grandiosen Aussichten und eiszeitlichen Karseen.

Pro Gruppe sind zehn bis 15 Teilnehmer geplant. Vom Genussradler bis zum Profi ist laut Baiersbronn Touristik jeder willkommen, denn geradelt wird in verschiedenen Leistungsklassen und auf unterschiedlich anspruchsvollen Routen. Aber auch der Genuss soll nicht zu kurz kommen: Mittags laden Genussplätze zu einem Picknick ein, abends lassen die Gruppen gemeinsam den Tag unter freiem Himmel ausklingen. Ein geselliges, musikalisch untermaltes Abendprogramm, das zum regen Austausch zwischen Teilnehmern und Guides einlädt, rundet die Abende ab. "Gruppen-Hopping" ist übrigens erlaubt – Teilnehmer können sich so auch spontan für eine andere Route entscheiden.

Für die Bucher des Komplettpakets vom 6. bis zum 9. Juli wird ein Empfang in der "Biker-Welcome-Lounge" angeboten. Die Teilnehmerzahl für das Trail- und Genusscamp ist auf 70 Personen begrenzt. Anmeldung ist notwendig.

Weitere Informationen:

www.baiersbronn.de