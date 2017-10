Baiersbronn W-LAN-Konzept soll umgesetzt werden

Mit der Fördersumme sollen nun alle vorgesehenen Standorte im Gemeindegebiet umgesetzt werden:

Rosenplatz, Schwarzwaldhalle, Eishalle, Schwimmbad, Bahnhof und Rathaus in Baiersbronn, Mehrzweckhalle in Friedrichstal, Haus des Gastes in Tonbach, Touristinfo in Mitteltal, Touristinfo in Obertal, Glashütte Buhlbach, Touristinfo in Klosterreichenbach, Bahnhof Schönmünzach, Kurhaus Huzenbach, Kurhaus Röt, Touristinfo Schönmünz-ach, Bahnhof Schwarzenberg, Festplatz Aue, Köhlerplatz Tonbach und Naturerlebnis Klosterreichenbach.