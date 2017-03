Baiersbronn "Vorzeigegemeinde" für Tourismus

Aus dem TIP hat Baiersbronn in der Vergangenheit bereits mehrfach schöpfen können. 2011 gab es für den Umbau und die Modernisierung der Tourist-Info in Mitteltal knapp 95 000 Euro, und ein Jahr zuvor war der Umbau von Murgels Spielhaus in Baiersbronn mit etwas über 38 000 Euro unterstützt worden. Beim Besuch des Spielhauses sprach Guido Wolf sein nächstes Ziel für den Tourismus in Baden-Württemberg an. Nachdem Nachhaltigkeit lange das Hauptthema gewesen sei, möchte der Minister nun mehr Konzentration auf einen Tourismus legen, der nicht nur nachhaltig, sondern auch familienfreundlich ist. "Baiersbronn ist eine Vorzeigegemeinde; und man sieht, dass auch Einheimische etwas von den Projekten wie Murgels Spielhaus haben", erklärte Wolf.

Tourismus sei der Wirtschaftsfaktor Nummer eins in der Gemeinde. Es werde auf Qualität statt Quantität gesetzt, führte der Baiersbronner Bürgermeister Michael Ruf aus. Tourismusdirektor Patrick Schreib belegte dies in seiner Präsentation mit Statistiken, bei der er unter anderem auf eine zwar rückläufige Zahl der Betten in Baiersbronn, aber steigende Übernachtungszahlen einging. Das sei ein Zeichen für Qualität.

Guido Wolf lobte das touristische Konzept von Baiersbronn, denn hier sei nicht "eine Ansammlung verschiedener Angebote, sondern etwas Einheitliches geschaffen" worden, womit sich die Gemeinde einen "festen Platz" im Tourismus des Landes erarbeitet habe.

Als letzte Station in Baiersbronn besuchte der Minister den Kulturpark Glashütte Buhlbach, wo Schreib und Ruf über die Geschichte der Glashütte und geplante Baumaßnahmen informierten.

Auf seiner Tour war Wolf am Mittwoch in Bad Wimpfen und Bad Mergentheim. Nach dem Besuch gestern in Baiersbronn ging es nach Hüfingen und am heutigen Freitag stehen noch Eriskirch, Langenargen, Blaubeuren und Blaustein auf dem Reiseplan.