Baiersbronn-Mitteltal. Der Kartenvorverkauf für die 15. Mega-Party in der Weißenbachhalle startet am Donnerstag, 1. Dezember. Mit den "Wilden Engeln" präsentiert der Naturbadverein Mitteltal eine Band, die in Österreich, der Schweiz und in Süddeutschland einen guten Namen hat und bisher in Mitteltal jedes Jahr die Halle zum Kochen brachte, heißt es in der Ankündigung. Die letzte Mega-Party war ausverkauft. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei der Baiersbronn Touristik am Rosenplatz und in Mitteltal, außerdem im Kreativ-Laden, im Gasthaus Kreuz und im Naturbadstüble in Mitteltal. An der Abendkasse gibt es nur noch wenige Karten für Kurzentschlossene. Dort kosten die Karten zwölf Euro.