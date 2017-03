Baiersbronn Von spritzigen Popsongs bis zu gefühlvollen Balladen

Baiersbronn. Der Popchor Colours of Music lädt für Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr in die Schwarzwaldhalle zu seinem Jahreskonzert ein. Zum 15-jährigen Bestehen wartet der Chor mit einem neuen und bunten Programm auf, für das in den vergangenen Monaten intensiv geübt wurde. Spritzige Popsongs wechseln sich mit gefühlvollen Balladen ab. Die Sänger präsentieren unter der Leitung von Thomas Früchtl bekannte Melodien wie "Thinking out Loud" von Ed Sheeran, "All of Me" von John Legend oder Klassiker wie "Sir Duke" von Stevie Wonder.