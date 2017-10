Baiersbronn Von seltenen Pilzarten und Erholung

Baiersbronn/Region. Höhepunkte aus dem Forschungsjahr werden sechs Wissenschaftler aus dem Team des Nationalparks Schwarzwald jeweils von 19 bis 21 Uhr am Mittwoch, 11. Oktober, im Rosensaal in Baiersbronn und am Mittwoch, 18. Oktober, im Bürgerhaus in Ottenhöfen präsentieren. Es geht unter anderem um folgende Fragen: Was verstehen die Menschen eigentlich unter Wildnis, und was können sie von der Natur lernen? Welche Bedeutung hat der Nationalpark für Pilze – und welche für Besucher?