Baiersbronn Von Pilot- zu Vorzeigeprojekt

Baiersbronn. In einem Pilotprojekt im Rahmen der Landesinitiative Elektromobilität wurde das Angebot e-mobiler Gemeindebus entwickelt. Heute ist er als Zusatzangebot zum öffentlichen Nahverkehr nicht wegzudenken, sind sich die Beteiligten einig.

Tourismusdirektor Patrick Schreib freut sich über den Erfolg des Projekts und spricht davon, dass sich der Bus bereits in der Gemeinde etabliert habe. "Besonders die Hüttentour zu unseren Wanderhütten kommt sehr gut bei den Gästen und den Einheimischen an, im Frühjahr wird nun auch das Panoramastüble vom Elektrobus angefahren", teilt Schreib mit. Es gebe einige Strecken, die nicht so gut angenommen würden. Daher habe man auch bei der Ausarbeitung des neuen Streckenplans reagiert und die Touren dem Bedarf angepasst. Neu sei, dass Friedrichstal aufgrund mangelnder Frequentierung nicht mehr anfahren werde, dafür werde aber im neuen Fahrplan verstärkt die Tour Obertal-Mitteltal berücksichtigt. "Diese Strecke läuft sehr gut und wird von allen hervorragend angenommen", so Schreib.

Wichtig sei auch der Aspekt einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität in der Gemeinde. Hier habe man mit dem elektrischen Gemeindebus einen ersten Schritt getan, betont der Tourismusdirektor. Für den Bus gelten die Tarife der Verkehrs-Gemeinschaft Landkreis Freudenstadt GmbH, wobei die Gäste mit der Konus-Gästekarte den Bus gratis nutzen können. Ein Punkt, der bei vielen Touristen sehr gut ankomme. Der e-mobile Gemeindebus ist barrierefrei. Rollstuhlfahrer können über eine Rampe ins Innere gelangen.