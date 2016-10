Baiersbronn Von großer Herzlichkeit beeindruckt

Alle Mitreisenden waren tief beeindruckt von der Herzlichkeit und Gastfreundschaft ihrer Gastgeber. Zugleich wurden aber auch die starken sozialen Probleme der Bevölkerung, die aus einer rumänischen Mehrheit und einer Minderheit aus Roma und Ungarn besteht, sichtbar. Pfarrer Ivan und Bürgermeister Comandaru berichteten von Projekten wie der Einrichtung einer Nachmittagsbetreuung für Schulkinder oder dem Bau eines Caritaszentrums – Ideen, für die es aber noch Ressourcen braucht. Den Gottesdienst im byzantinischen Ritus am dritten Tag gestaltete Pfarrer Ivan gemeinsam mit Pastoralreferent Dominik Weiß, der die Predigt hielt.

Beide Seelsorger gaben der Freude über das Zustandekommen der Gemeindepartnerschaft Ausdruck und äußerten ihre Hoffnung auf eine lange fruchtbare Zusammenarbeit. Am Nachmittag stand die Besichtigung der nahe gelegenen Stadt Sighisoara (deutsch: Schäßburg) auf dem Programm, deren Altstadt Unesco-Weltkulturerbe ist.

Am letzten Tag hatten die Baiersbronner noch die Gelegenheit, am Bischofssitz in Blaj den dortigen Kardinal Lucian Muresan kennenzulernen, der ihnen für die Heimreise seinen Segen spendete. Nach der eindrucksvollen Reise und den persönlichen Begegnungen wollen sich die Partnergemeinden nun gemeinsam überlegen, welches soziale Projekt in Cetatea de Balta in der nächsten Zeit von Baiersbronn aus unterstützt werden kann.