Baiersbronn Von Geschichte bis zum Bier

Baiersbronn. Das Auto einmal stehen lassen und 2000 Jahre Glasgeschichte in der Dorotheenhütte Wolfach erkunden, einmal hinter die Kulissen der Herstellung des Schwarzwälder Schinkens bei Räucherspezialitäten Pfau schauen oder die Biere der Alpirsbacher Klosterbräu an ihrem Entstehungsort verkosten. Noch bis zum 27. April veranstaltet Schwarzwald Plus jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag geführte Ausflugsfahrten zu verschiedenen Schwarzwald-Erlebnissen.