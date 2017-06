Baiersbronn Von der Hofkäserei bis zu den Rindern auf der Weide

Nach einer kurzweiligen Fahrt trafen die Gartenfreunde auf dem Ospelehof in Hinterzarten-Windeck, einem typischen Schwarzwaldhof, ein. Martin und Jutta Braun führen diesen landwirtschaftlichen Betrieb mit mehreren Standbeinen als Direktvermarkter. Jutta Braun war vielen der Besucher schon durch die Sendung "Lecker aufs Land" bekannt.

Martin Braun führte bei einer Hofbesichtigung durch den früheren Kuhstall und zeigte die Hofkäserei mit Reifekeller, das Kosmetiklabor für die Herstellung der Naturkosmetik aus Molke, Hühner im Wanderstall, die schottischen Hochlandrinder auf der Weide und den selbst gebauten Blockhausstall als Unterstand für Kühe und Hühner im Winter. Nach der Führung gab es ein Bauernbüfett mit hofeigenen Produkten in der Scheune. Anschließend ging die Fahrt weiter zum Schluchsee und zu einer 75-minütigen Seerundfahrt mit Kaffeetrinken.

Nach einem Tag voller Eindrücke kam die Gruppe am Abend in Baiersbronn wieder an. Die nächste Veranstaltung des Obst- und Gartenbauvereins ist der Stammtisch am Donnerstag, 29. Juni, ab 19 Uhr bei der Gerätehütte hinter der Dorfsägmühle.