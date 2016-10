Baiersbronn Vom weißen Drachen

Erwartungsvoll begrüßten die Schüler der Klassen 1 bis 4 Xenia Busam bei ihrem Besuch. Vom ersten Augenblick an gelang es der Märchenerzählerin, die Kinder in ihren Bann zu ziehen – 49 Augenpaare hingen an ihren Lippen, um zu erfahren, wie es dazu kam, dass der Märchenstab, den sie bei sich hatte, gedreht ist, welche List der Märchenerzähler, der keine Geschichten mehr wusste, anwenden musste, um wieder Geschichten erzählen zu können, oder wie es dem stinkfaulen Jack gelang, die schöne Tochter des reichen Kaufmanns zur Frau zu bekommen.

Gemeinsam mit den Schülern erfand Xenia Busam ein Märchen, das zuvor noch nie erzählt worden war – das Märchen vom weißen Drachen, der kein Feuer speien konnte. Durch gekonnt platzierte Mimik und Gestik gelang es der Märchenerzählerin, alle Schüler gleichermaßen zu fesseln. Immer wieder wurden die Kinder auch in die Geschichten miteinbezogen.

Stab bleibt gedreht