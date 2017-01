Baiersbronn Vom Skifahren bis zum Iglubau

Die Kinder hatten trotz Kälte mächtig Spaß an den vielfältigen Angeboten. Waren schon während der Woche Schüler der Grundschule an den Wettbewerben "Jugend trainiert für Olympia" auf dem Kniebis und bei "Auf die Plätze, fertig, Ski …" am Ruhestein skitechnisch im Einsatz, boten nun die Lehrer am Wintersporttag allen Schülern an mehreren Stationen rund um das Schulgelände wieder vielfältige Bewegungsmöglichkeiten im Schnee an.

Fußball im Tiefschnee forderte vor allem die Kondition. Rodeln und Bobfahren mit allerlei Geräten, die die Schüler von zu Hause mitbrachten, bereitete den Jungen und Mädchen viel Spaß, auch wenn die Rodelbahn zuerst präpariert werden musste. Großen Anklang fand wieder der Langlaufparcours, der vom Kollegium und Schülern auf einer Wiese nahe des Schulhauses eingerichtet wurde. Viele Kinder standen zum ersten Mal auf Langlaufskiern.

Die Schneemassen auf dem Schulhof waren ebenfalls Anziehungspunkt. Da wurden Schneeburgen und Höhlen aus Schnee gebaut, und trotz reichlich vorhandenem Baumaterial wurden noch passende Schnee- und Eisblöcke mit den Schlitten aus dem benachbarten Kurpark herbeigeschleift.