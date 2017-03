Baiersbronn Vom Schwarzwald in die weite Welt

Auf die Idee, das Thema Flößerei für einen historischen Roman zu verwenden, habe ihn seine Lektorin gebracht. Da er sich selbst nicht als "regionaler Autor" begrenzen wollte, sollte die Hauptfigur Jacob, Sohn eines einflussreichen Flößers, hinaus, um die weite Welt jenseits des Schwarzwalds zu entdecken – von Wolfach mit einem Floß gigantischen Ausmaßes auf gefährlicher Fahrt in Richtung Amsterdam.

Und weil er ein Faible für Kriminalromane habe, meinte Dorweiler schmunzelnd, habe die Geschichte einer jungen Liebe im ausgehenden 17. Jahrhundert von Intrigen, auch kriminellen Vorkommnissen, eingerahmt gehört. Das erklärt den dunkel-schaurigen Beginn des Buchs. Dass Dorweiler zum Thema Flößerei umfassend recherchiert hat, zeigte sich in einem launigen Quiz, zu dem nach einem rustikalen Flößervesper eingeladen wurde. Fast schon eine Lehrstunde in Flößerei, die beim Publikum gut ankam. Im Alter von elf Jahren habe er sämtliche Karl-May-Bücher verschlungen, erzählte Dorweiler im Gespräch mit unserer Zeitung. Er habe dann seine eigenen Fortsetzungen geschrieben, "damit ich was zum Lesen habe". Sein Vater schenkte ihm deshalb eine Schreibmaschine. Als Jugendlicher schrieb Ralf Dorweiler Science-Fiction-Romane. Geschichten zu Papier zu bringen, sei heute für ihn ein spannendes Hobby.