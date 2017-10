Baiersbronn Vom Murgtal bis zur Hornisgrinde

Herausragende naturschutzfachliche Bedeutung haben die meist nach Osten abfallenden eiszeitlich geformten steilen Felsabstürze und Karwände.

Das östlich gelegene Teilgebiet "Oberes Murgtal" umfasst den Oberlauf der Murg zwischen Kirschbaumwasen und den Zuflüssen Rotmurg und Rechtmurg sowie die von Wiesen geprägten Hangbereiche der Seitentäler auf Baiersbronner Gemarkung. Von besonderer kulturhistorischer Bedeutung ist die vielfältig und abwechslungsreich gegliederte Landschaft mit ihren reizvollen Tallandschaften, mit unzähligen kleinen und größeren Bachläufen, Wäldern und überwiegend gut gepflegten Wiesen und Weiden. Hier liegen große Flächen artenreicher, extensiv bewirtschafteter Grünlandbestände, die als magere Flachland-Mähwiesen kartiert wurden.

Im Managementplan werden Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten erfasst, die von europäischer Bedeutung sind. Für jeden dieser Lebensräume und jede FFH-Art werden Ziele formuliert und Maßnahmen vorgeschlagen. Sie dienen dazu, die besonderen Wiesen und Wälder sowie ausgewählte Tierarten in ihrer Größe und Qualität zu erhalten.

Die gesammelten Informationen sind in einem Textteil sowie auf jeweils 14 Teilkarten flächengenau beschrieben und dargestellt. Am 25. Oktober wird der Entwurf des Managementplans zudem in einem Gremium aus Interessenvertretern der Gemeinden, Verbände und Behörden vorgestellt und diskutiert.

Interessierte Bürger, Vereine, Kommunen und Interessenvertreter können Vorschläge oder Anregungen einbringen. Die Stellungnahmen können bis 24. November unter dem Betreff "7415-311 FFH-Managementplan" an das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 56 Naturschutz und Landschaftspflege, 76247 Karlsruhe oder per E-Mail an Natura2000@rpk.bwl.de gesendet werden. Aus der Stellungnahme sollte hervorgehen, auf welche Flächen im FFH-Gebiet man sich bezieht. Hilfreich ist hier die Angabe der Flurstücks-Nummer sowie des Gemeinde- und Gemarkungsnamens oder die Markierung der angesprochenen Fläche auf einem Kartenausschnitt. Darüber hinaus sollte die Stellungnahme den Namen und die Anschrift des Einsenders enthalten.