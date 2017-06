Baiersbronn Vom Minigolfturnier bis zum Sommerskispringen

Am Donnerstag, 15. Juni, findet eine beschauliche Waldfahrt durch den Nationalpark mit dem Panoramabähnle aus den 60er-Jahren statt. Unter forstkundiger Führung geht es zur Hornisgrinde, der höchsten Erhebung im Nordschwarzwald mit Ausblicken ins Rheintal und Einkehrmöglichkeit im Aussichtsturm. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Bahnhof Baiersbronn. Weitere Einstiegsmöglichkeiten sind um 14.05 Uhr beim Hotel Lamm in Mitteltal und um 14.15 bei der Tourist-Information Obertal. Das Angebot richtet sich an die ganze Familie. Eine Anmeldung bei der Baiersbronn Touristik in Obertal unter Telefon 07442/84 14 60 ist erforderlich. Bei einem Minigolfturnier am Donnerstag von 10.30 bis 12.30 Uhr können Kinder ab fünf Jahren zeigen, wer den kleinen Ball mit den wenigsten Schlägen ins Loch bringt. Jeder Teilnehmer erhält einen Preis und eine Urkunde. Treffpunkt und Anmeldung bei der Baiersbronn Touristik, Telefon 07442/ 841 40.

Am Freitag, 16. Juni, werden Kinder ab neun Jahren von 10 bis 12 Uhr ins Bogenschießen eingeführt. Es ist ein Sport der Konzentration, Bewegung und Entspannung. Auch Erwachsene sind willkommen. Treffpunkt und Anmeldung bei Sport Frey in Klosterreichenbach, Telefon 07442/64 68. Kinder ab fünf Jahren können am Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr ihr Basteltalent in Murgels Spielhaus unter Beweis stellen. Es wird ein Wanderstiefel als Fensterbild hergestellt. Eine Anmeldung bei der Baiersbronn Touristik unter Telefon 07442/ 841 40 ist notwendig.

Mit den Waldgeistern "Schnacks" geht es am Freitag von 14.30 bis 16 Uhr bei einem Streifzug durch den Buhlbacher Wald und den Kulturpark Glashütte Buhlbach. Teilnehmen können Kinder ab fünf Jahren. Dabei entdecken die Teilnehmer "Schnack"-Verstecke, sammeln Schätze und basteln eine Schatztruhe. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Anmeldung bis am Vortag, 12 Uhr, bei der Baiersbronn Touristik.