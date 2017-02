Baiersbronn Vom Grünprojekt bis zum Verkehr

Ingo Christein, Bezirksbeiratsvorsitzender in Baiersbronn, erkundigte sich unter anderem nach dem Stand des Grünprojekts 2025. "Müssen wir da nicht langsam Gas geben?", wollte er wissen. Bauamtsleiter Thomas Kuntosch erklärte, dass man kurz davor stehe, die Homepage für das Projekt freizuschalten.

Verkehrsfragen sprach Lutz Hermann (FDP/UBL) an. Zum einen ging es Hermann um ein Schild zur Aufhebung einer Tempo-30-Zone, auf das etwa 50 Meter weiter ein weiteres folgt, das den Beginn einer 30er-Zone ankündigt, in der Alten Tonbachstraße, zum anderen um die Verkehrsberuhigung im Bereich des Rosenplatzes.

Ordnungsamtsleiter Roland Seefried sagte zu, die Situation in der Alten Tonbachstraße zu prüfen. An der Beschränkung im Bereich Rosenplatz solle nichts geändert werden, so Seefried, der auch von positiven Rückmeldungen sprach.