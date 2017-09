Baiersbronn Volksbank ehrt Betriebsjubilare

1972, also vor 45 Jahren, begann Rolf Ruoff seine Ausbildung bei der damaligen Genossenschaftsbank Klosterreichenbach, vor 30 Jahren Gerhard Fahrner bei der damaligen Volksbank Baiersbronn. Die beiden "Urgesteine" tragen viel zu dem Erfolg der heutigen Volksbank Baiersbronn Murgtal eG bei, so die Volksbank in einer Pressemitteilung. Die beiden sind in der Vermögensberatung tätig und für ihre Kunden immer kompetente Ansprechpartner in finanziellen Angelegenheiten. Ebenfalls für langjährige Treue geehrt wurden Katharina Müller und Manuela Streck sowie Clemens Grießhaber, Stefan Hauser und Thomas Kilian.

Die Vorstände Clemens Grießhaber und Jürgen Frey dankten den Jubilaren für ihre Treue und gute Arbeit bei der Volksbank Baiersbronn Murgtal.