Zahlreiche der insgesamt 84 Jubilare folgten der Einladung der Volksbank Baiersbronn Murgtal eG zur Mitgliederehrung. Nach einem gemeinsamen Essen wurden die Jubilare und ihre Begleitung von den Vorstandsmitgliedern Jürgen Frey (rechts) und Clemens Grießhaber (Zweiter von rechts) sowie von Aufsichtsratsvorsitzendem Ulrich Wein (links) begrüßt. Mit einer kurzen Zeitreise in die Jahre 1957, 1967 und 1977 dankte Jürgen Frey den Jubilaren für die jahrzehntelange Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen in den vergangenen 60, 50 und 40 Jahren. Für 60 Jahre Treue wurden sechs Jubilare, für 50 Jahre 16 Jubilare und für 40 Jahre 62 Jubilare geehrt. Im Anschluss an die Ehrung genossen die Gäste auf der Leinwand die vier Jahreszeiten im Nordschwarzwald. In seinem Multivisionsvortrag "Abenteuer Schwarzwald" zeigte Simon Straetker beeindruckende Bilder über den Zauber des Nordschwarzwalds. Simon Straetker aus Löffingen hat sich als Filmemacher und Naturschützer einen Namen gemacht. Foto: Volksbank