Baiersbronn Vier Mitglieder singen seit 50 Jahren aktiv im Verein

Trotz vieler Ausgaben ein Plus in der Kasse

Kassierer Richard Rittmann merkte mit Augenzwinkern an, dass er nach all den kurzweiligen Berichten mit seinem Kassenbericht nunmehr mit trockener Materie und nackten Zahlen aufwarten müsse. Er berichtete von zahlreichen Ausgaben, aber dennoch einem kleinen Überschuss in der Vereinskasse. Rolf Schmieder und Rainer Steeb bescheinigten dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung.

Von stattlichen 54 Terminen, bei denen der gemischte Chor sowohl zu freudigen als auch zu traurigen Ereignissen zusammen kam, berichtete Chorleiterin Karin Klumpp. Für den Popchor blickte Chorleiter Thomas Früchtl zurück und sprach von schönen Auftritten und effektiven Proben. Die Entlastung führte der Ehrenvorsitzende Roland Faißt herbei. In einem kurzen Rückblick erinnerte er an die Gründung des Popchors vor 15 Jahren und die damalige Überlegung, jüngere Sänger für die Chormusik zu begeistern. Die Idee, einen Popchor zu gründen, habe sich im Nachhinein als richtungsweisende Entscheidung gezeigt. Vorsitzender Christian Bruder erläuterte die anstehenden Termine und gab einen kurzen Ausblick auf das Vereinsjahr 2017. Unmittelbar bevor stehe das Jahreskonzert des Popchors am 1. April, auf das sich der Chor seit Monaten intensiv vorbereite. Weiter nannte er das Muttertags- und Adventskonzert und den Jahresausflug im Oktober.