Baiersbronn Vielleicht Edelkrebse aus Buhlbach

Baierbronn-Obertal. Mit strahlenden Gesichtern begrüßten Hotelier Hermann Bareiss und sein Sohn Hannes mit Ehefrau Britta samt Töchterchen die geladenen Gäste und präsentierten stolz das neue Schmuckstück der "Bareiss Outlets". Der Forellenhof Buhlbach hat eine lange Tradition, die nun von der Hotelierfamilie weitergeführt wird. Aus dem ehemaligen Stüble wurde mit Liebe zum Detail ein Hof, der Moderne und Tradition vereint.

Zuchtbetrieb und Gastronomie in einer Hand

"Für uns ist heute ein ganz besonderer Tag, auf den wir seit Monaten hingefiebert haben", verriet Hannes Bareiss und dankte allen Mitstreitern, die am Gelingen des Projekts beteiligt waren. Seit Hannes Bareiss von den Verkaufsabsichten der Familie Sigwart erfahren hatte, reifte das Projekt Forellenhof zunächst in den Köpfen heran. "Es war der Familie Sigwart sehr wichtig, dass die Forellenzucht und die Fischerstube in einer Hand bleiben, und auch uns war es ein großes Anliegen." Die Besonderheit der Aquakultur, also des Forellenzuchtbetriebs, seien die beiden Quellen, die mit unbelastetem Wasser die Teiche speisen. Die Hauptprodukte sind Regenbogenforellen. Aber auch Lachse, Goldforellen und Saiblinge werden gezüchtet. Eine Kostprobe gab es beim festlichen Mittagessen, zu dem Fischkreationen in allen Variationen gehörten.